Губернатор Гладков: 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области Фото: соцсети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе.

«Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал Гладков.

Глава региона отметил. что пустой состав следовал до станции одного из предприятий.

«Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах ЧП уточняется», - подчеркнул губернатор.

Как писал сайт KP.RU, 2 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская в результате подрыва путей с рельсов сошел локомотив и часть состава грузового поезда.

Напомним, 1 мая в Брянской области в результате подрыва путей сошел другой поезд. Неустановленное взрывное устройство сработало на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча, и привело к сходу локомотива и нескольких вагонов поезда. В том инциденте также никто не пострадал.