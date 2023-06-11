WSJ: Расследование подрывов «Северных потоков» осложнит отношения в НАТО Фото: REUTERS

Дальнейшее расследование подрывов «Северных потоков» может усилить напряженность в рядах НАТО, об этом написала газета The Wall Street Journal.

Власти ФРГ и Польши заявляли, что польское правительство держали в неведении о расследовании в отношении яхты «Андромеда», на которой якобы доставили взрывчатку к трубопроводам.

В статье отметили, что о яхте впервые заговорили в октябре по наводке западной разведки от неназванного лица на Украине, собиравшего данные в интересах небольшой европейской страны.

«С тех пор… в Европе задаются вопросом, почему более крупные державы с обширным разведпотенциалом и сотрудниками на Украине, не узнали об этом сами или не предупредили других, если знали», - написала газаета.

Издание подчеркнуло, что расследование может усилить напряженность в рядах НАТО, что еще больше осложнит отношения между ФРГ и Польшей.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны по прямому указанию администрации Джо Байдена.

По данным Херша, операцию готовили и провели американские военные и спецслужбы при помощи коллег из Норвегии.

30 мая Херш заявил, что версия о причастности к произошедшему команды яхты «Андромеда», которая, по данным СМИ также нежизнеспособна, неверна.