В Днепре и Сумской области прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

Серия взрывов прогремела ночью в городе Днепре (быв. Днепропетровск – прим.), об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Других подробностей произошедшего инцидента журналисты не приводили.

Также украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах, прогремевших в Сумской области.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня в Харькове прогремел взрыв. Глава военной администрации региона заявлял, что в окрестностях Харькова упала ракета, пострадавших нет.

Напомним, 4 июня в Харькове прогремело несколько взрывов, об этом написало украинское издание. Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным объектам и критически важной для оборонной промышленности инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.