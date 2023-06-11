Илон Маск задался вопросом после выделения нового пакета военной помощи Киеву Фото: REUTERS

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Киеву, задавшись вопросом, «чем это закончится».

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду - в реальности», - написал Маск в комментарии под постом одного из пользователей в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2023 года Илон Маск после поста Дмитрия Медведева напомнил пользователям Twitter о том, что люди должны самостоятельно принимать решения, анализируя новости и помнить, что новостные сообщения в определенной степени являются пропагандой.

Такой пост он опубликовал в принадлежащей ему социальной сети после того, как пользователи упрекнули его в «невыполнении санкций» против России.

Напомним, в октябре 2022 года мирная инициатива Илона Маска, в целом, была позитивна воспринята во всем мире.

Ранее он предложил признать Крым российским, а на территориях Украины, где недавно прошли референдумы о вхождении в состав РФ, провести повторные голосования, но на этот раз уже под эгидой ООН; Украина должна взять на себя обязательства оставаться нейтральным и внеблоковым государством.

Маск вряд ли ожидал, что его попытка добиться мира превратится в мощный поток травли в его собственный адрес.