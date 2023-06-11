Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 июня 2023 0:57

Илон Маск задался вопросом после выделения нового пакета военной помощи Киеву

Маск предложил честно взглянуть на происходящие события на Украине
Сергей ГАПЧУК
Илон Маск задался вопросом после выделения нового пакета военной помощи Киеву

Илон Маск задался вопросом после выделения нового пакета военной помощи Киеву

Фото: REUTERS

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Киеву, задавшись вопросом, «чем это закончится».

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду - в реальности», - написал Маск в комментарии под постом одного из пользователей в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2023 года Илон Маск после поста Дмитрия Медведева напомнил пользователям Twitter о том, что люди должны самостоятельно принимать решения, анализируя новости и помнить, что новостные сообщения в определенной степени являются пропагандой.

Такой пост он опубликовал в принадлежащей ему социальной сети после того, как пользователи упрекнули его в «невыполнении санкций» против России.

Напомним, в октябре 2022 года мирная инициатива Илона Маска, в целом, была позитивна воспринята во всем мире.

Ранее он предложил признать Крым российским, а на территориях Украины, где недавно прошли референдумы о вхождении в состав РФ, провести повторные голосования, но на этот раз уже под эгидой ООН; Украина должна взять на себя обязательства оставаться нейтральным и внеблоковым государством.

Маск вряд ли ожидал, что его попытка добиться мира превратится в мощный поток травли в его собственный адрес.