Трамп заявил, что выгонит «коррумпированного Джо Байдена» из Белого дома Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что победит на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного Джо Байдена» из Белого дома.

«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента», - заявил Трамп.

Как отметил политик, «мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома».

При этом Трамп подчеркнул, что не уступит и не будет побежден.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах у Вашингтона не будет проблем с Россией, Китаем и Украиной.

Политик добавил, что если в Америке правильный лидер, то «у вас не будет проблем с этими странами».

9 июня суд в США предъявил обвинения Дональду Трампу сразу по 38 пунктам. Среди статей, которые ему инкриминируются, хранение секретных документов, способных оказать влияние на национальную безопасность Америки.

Трампа обвиняют, помимо хранения документов, в «заговоре с целью препятствования правосудию», «сокрытии документов и записей» и «ложных обвинениях или показаниях». Каждая из статей предполагает до 20 лет лишения свободы.