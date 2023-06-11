Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Артиллерия уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на Купянском направлении, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией вскрыта и уничтожена ДРГ из состава 14-й отдельной мехбригады в районе населенного пункта Ольшана», - сказал Зыбинский.

Он добавил, что также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ 10 июня сообщило о потерях украинской армии в ходе боев в районе города Артемовск, расположенного на северо-востоке ДНР.

Российские военные за сутки успешно отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ягодное, Клещеевка, Дубово-Василевка и Андреевка в ДНР.

Отмечалось, что в ходе боев в районе Артемовска российские войска уничтожили до 230 бойцов ВСУ, 2 боевые бронемашины, 5 автомобилей и 2 гаубицы Д-30.