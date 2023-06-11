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НовостиПолитика11 июня 2023 2:22

Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

Кроме того была сорвана переброска резерва ВСУ
Сергей ГАПЧУК
Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

Фото: Александр КОЦ

Артиллерия уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на Купянском направлении, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией вскрыта и уничтожена ДРГ из состава 14-й отдельной мехбригады в районе населенного пункта Ольшана», - сказал Зыбинский.

Он добавил, что также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ 10 июня сообщило о потерях украинской армии в ходе боев в районе города Артемовск, расположенного на северо-востоке ДНР.

Российские военные за сутки успешно отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ягодное, Клещеевка, Дубово-Василевка и Андреевка в ДНР.

Отмечалось, что в ходе боев в районе Артемовска российские войска уничтожили до 230 бойцов ВСУ, 2 боевые бронемашины, 5 автомобилей и 2 гаубицы Д-30.