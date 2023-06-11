Губернатор Шапша: В Калужской области упал беспилотник Фото: REUTERS

В Жуковском районе Калужской области упал беспилотник, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата», - написал губернатор.

Шапша уточнил, что по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы.

Как писал сайт KP.RU, 5 июня в Калужской области два беспилотных летательных аппарата упали на автотрассу М3 «Украина», сообщал глава региона Владислав Шапша, уточнив, что территория была оцеплена, а детонации беспилотников не произошло.

Кроме того, 5 июня в лесу рядом с трассой М3 «Украина» нашли третий БПЛА. Отмечалось, что беспилотник был начинен взрывчаткой. Все три дрона были взорваны на месте.

Ранее 2 июня, утром в Кировском районе Калужской области произошел взрыв БПЛА. Беспилотник упал в лесу между Кировом и поселком Шайковка.