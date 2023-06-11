Adevаrul: румынский посол в Кении сравнил африканцев с обезьянами и был отозван Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Румыния отозвала своего посла в Кении Драгоша Виорела Цигэу из-за крупного скандала. Дипломат обвиняется в расистской риторике дипломата обвиняют в расистской риторике во время встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби. Об этом пишет издание Adevarul.

"Посол Румынии в Кении отозван в страну из-за масштабного скандала. Министерство иностранных дел инициировало процедуру его отставки с должности. Все дело в том, что дипломат во время встречи со своими коллегами в отделении ООН в Найроби сделал комментарий, который вызвал волну споров в дипломатическом сообществе и был расценен, как расистский. Увидев поблизости обезьяну, дипломат сказал: "Африканская группа присоединилась к нам", - отметило издание.

Данная реплику многие расценили как бестактность и неуважение, из-за этого африканская сторона обратилась к румынскому послу за разъяснениями.

Несколько дней назад румынское МИД Румынии потребовало, чтобы Россия сократила численность своего посольства в Бухаресте на 51 должность - 21 дипломатическую и 30 должностей технико-административного персонала. Данная мера, по мнению ведовства, отражает текущий уровень отношений между двумя странами.