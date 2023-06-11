Российские бойцы рассказали, как уничтожили три танка Leopard на Ореховском направлении Фото: REUTERS

Российский военнослужащий, находящийся в зоне боевых действий, рассказал об уничтожении трех танков Leopard на Ореховом направлении. Этим он поделился с военкором KP.RU Александром Коцем.

По словам военнослужащего, украинские военные подошли к российским позициям на 100 метров. Бой шел на протяжении 12 часов, его удалось выстоять.

"Не без потерь. Но и мы шесть машин у них сожгли. Три "Бредли", "Леопард" второй уделали. Еще два тральщика шли — их тоже. Кто на мине подорвался — тех уже с ПТУРов добивали. Сейчас не прут, беспокоящий огонь артой ведут, перегруппируются и опять пойдут, наверное", - заявил боец.

Кроме того, военнослужащий отметил, что на следующий день российской армии удалось разбить 12 единиц техники и вооружения. Среди них есть три танка Leopard немецкого производства.

"На следующий день еще наколошматили 12 единиц. Метров за 400 до нас остановили. Три "Леопарда" уже вшатали. Один на той точке (там, где уничтожены еще несколько "Бредли"), и еще два на другом фланге, - добавил военный.

11 июня 2023 года стало известно о том, что на донецком направлении российские военнослужащие группы войск "Юг" при наводке операторов БПЛА батальона "Спарта" смогли поразить несколько украинских полевых казарм.

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