Пятый канал: Стаса Пьеху экстренно госпитализировали в кардиореанимацию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певца Стаса Пьеху экстренно госпитализировали в ночь на 11 июня из-за проблем с сердцем. Сам исполнитель сообщил об этом в своем блоге.

"Моя кардиограмма не устроила бригаду (скорой помощи - прим. ред.) - меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор перечных исследований. Коронарография была утешительной - на том и спасибо", - заявил певец на своей странице в соцсетях.

Информацию о госпитализации певца подтвердил и "Пятый канал". По данным издания, ночью певцу резко стало плохо, сейчас артист находится в одной из московских клиник.

А пиар-менеджер Пьехи Роман Петрухин опроверг данные о госпитализации исполнителя телеканалу "360".

"Нет, он не госпитализирован. Вообще у него три съемочных дня, не знаю, с чего вы взяли, что он госпитализирован", - говорил Петрухин.

В конце мая 2023 года госпитализация потребовалась и коллеге по цеху Пьехи - певице Славе. 43-летнюю исполнительницу госпитализировали с подозрением на воспаление легких в одну из московских больниц.