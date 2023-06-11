NYT: Запад не уточняет, каким он представляет "успешное" наступление Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и страны Евросоюза признаю, что вытеснение всех российских военнослужащих с украинской территории маловероятно. Кроме того, до сих пор непонятны условия, при которых наступление Украины можно считать "успешным", пишет газета New York Times.

"В частном порядке официальные лица США и Европы признают, что вытеснение всех российских войск с украинской земли маловероятно", - пишет газета.

Также газета отмечает, что пока остается неясным, что именно США, ЕС и Украина подразумевают под "успешным" контрнаступлением Киева, от которого будет зависеть дальнейшая помощь украинской стороне.

ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в Запорожской области. При посещении подконтрольной Украине части Херсонской области украинский президент Владимир Зеленский получил неприятную новость, которую не хотел слышать, заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.