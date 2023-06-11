Днем общенационального траура объявлен в Казахстане 12 июня 2023

Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим из-за лесного пожара Фото: Иван МАКЕЕВ

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим в результате лесного пожара в Абайской области. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

"Понедельник я объявляю днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Все необходимые меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства", - заявил Токаев.

Также Токаев добавил, что это большая трагедия для всего народа Казахстана. Он поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Напомним, пожар вспыхнул в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке Казахстана 8 июня из-за удара молний. В результате ЧП, 14 работников лесничества погибли. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.