ООН: Ситуация на Украине ухудшилась после прорыва ГЭС, 700 тыс. нуждаются в питьевой воде Фото: REUTERS

700 тысяч украинских жителей могут столкнуться с нехваткой питьевой воды из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Из-за этого также снизится экспорт продовольствия из Украины, сообщил заместитель генесекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По словам Гриффитса, после разрушения Каховской ГЭС гуманитарная ситуация на Украине ухудшилась, а в действительности в ООН только начинают видеть все последствия произошедшего.

«Но за этим стоит огромная, надвигающаяся проблема нехватки качественной питьевой воды для этих 700 тыс. человек»,— сказал Гриффитс в интервью АР.

По мнению заместителя генерального секретаря, 700 тысяч - общее число людей, которые могут столкнуться с нехваткой питьевой воды на подконтрольных России и Украине территориях.

Ранее врио главы региона Владимир Сальдо заявил о том, что до 77 человек возросло число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС. Кроме того, в Новой Каховке продолжается спад уровня воды – до 7 метров.