Спасатели МЧС локализовали пожар на территории завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар произошел в Ростове-на-Дону на территории ростовского завода "Ростсельмаш" на площади 80 кв. м. О произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Как сообщили спасатели, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 12:00 по московскому времени. Выяснилось, что на территории завода "Ростсельмаш" загорелись покрышки.

Согласно оперативной информации, площадь возгорания составила 80 кв. м, более подробная информация уточняется. Пожар уже удалось локализовать и ликвидировать. Информации о пострадавших нет.

Между тем, 8 июня 2023 года пожар вспыхнул в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке Казахстана. Все произошло из-за удара молний. В результате ЧП, 14 работников лесничества погибли. Президент Казахстана объявил 12 июня днем траура. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.