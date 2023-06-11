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НовостиПолитика11 июня 2023 11:56

Forbes: боевая группа ВСУ потеряла до 5% каждой партии бронетехники за бой

Это может иметь последствия для украинских военных
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Forbes: боевая группа ВСУ потеряла до 5% каждой партии бронетехники за бой

Forbes: боевая группа ВСУ потеряла до 5% каждой партии бронетехники за бой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные уничтожают предоставленную киевскому режиму западную бронетехнику. Это может иметь последствия для украинской армии, заметил автор Forbes Дэвид Экс.

По мнению Экса, первоначальные попытки киевских военных прорвать оборону ВС России привели к большому провалу.

"Это неудача. И последствия будут серьезные в случае, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать некоторые из поврежденных машин. Пока что киевские союзники предоставили для участия в боевых действиях всего 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 M-2. Боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады за одно утро потеряла до пяти процентов каждой партии машин", - заявил автор Forbes.

11 июня Минобороны России обнародовало видео, на котором показано уничтожение ударными беспилотниками опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.