Видео возвращения 94 российских военных из украинского плена опубликовало Минобороны РФ Фото: Александр КОЦ

11 июня Министерство обороны РФ опубликовало видео возвращения 94 российских военных из украинского плена.

На предоставленных кадрах видно, как наши военнослужащие садятся в автобусы. Там уставшие и немного изможденные российские бойцы с улыбками на лицах и с нескрываемой радостью в голосе передают приветы своим родным и близким и благодарят за возвращение на Родину, в Россию.

После пересечения российской границы каждому военнослужащему выдали индивидуальный пакет и пересадили в комфортабельные автобусы для дальнейшей отправки к местам жительства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что 94 военнослужащих российской армии в результате переговоров 11 июня вернулись из украинского плена, где им угрожала смертельная опасность.

Военное ведомство отмечало, что вернувшиеся бойцы отправятся в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации, а также получат всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, в начале мая текущего года Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена трех летчиков ВКС России. Отмечалось, что переговоры с киевским режимом были сложными.