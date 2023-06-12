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НовостиПолитика11 июня 2023 21:52

Видео возвращения 94 российских военных из украинского плена опубликовало Минобороны РФ

Российские бойцы с нескрываемой радостью в голосе благодарят за возвращение на Родину
Сергей ГАПЧУК
Видео возвращения 94 российских военных из украинского плена опубликовало Минобороны РФ

Видео возвращения 94 российских военных из украинского плена опубликовало Минобороны РФ

Фото: Александр КОЦ

11 июня Министерство обороны РФ опубликовало видео возвращения 94 российских военных из украинского плена.

На предоставленных кадрах видно, как наши военнослужащие садятся в автобусы. Там уставшие и немного изможденные российские бойцы с улыбками на лицах и с нескрываемой радостью в голосе передают приветы своим родным и близким и благодарят за возвращение на Родину, в Россию.

После пересечения российской границы каждому военнослужащему выдали индивидуальный пакет и пересадили в комфортабельные автобусы для дальнейшей отправки к местам жительства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что 94 военнослужащих российской армии в результате переговоров 11 июня вернулись из украинского плена, где им угрожала смертельная опасность.

Военное ведомство отмечало, что вернувшиеся бойцы отправятся в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации, а также получат всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, в начале мая текущего года Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена трех летчиков ВКС России. Отмечалось, что переговоры с киевским режимом были сложными.