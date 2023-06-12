Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России Фото: Александр КОЦ

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем.

Видеоролик с поздравлением россиян сняли на Международной космической станции.

«Поздравляем вас с Днем России – одним из самых важных праздников нашей Родины! Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества», - сказал Прокопьев.

Петелин отметил, что они чувствуют неразрывную связь с историей, «с духовными ценностями и нравственными устоями нашей страны». По его словам, «эта невидимая, но прочная нить» соединяет все поколения россиян.

«Основой, стержнем нашего единства и стойкости была, есть и будет преданность отчизне», - подчеркнул Федяев.

Как писал сайт KP.RU, 15 декабря 2022 года российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин не смогли выйти в открытый космос с борта МКС по техническим причинам.

Предполагалось, что Прокопьев и Петелин должны были провести на внешней поверхности станции около семи часов, подготовив к переносу с модуля «Рассвет» радиатора и установив его на модуле «Наука».

12 апреля было опубликовано видеообращение российских космонавтов с МКС к жителям Волгограда и области, которое они записали в преддверии Дня космонавтики. Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили волгоградцев с 80-летием Сталинградской Победы.