NI: Запад ждет «великая расплата» в виде нового многополярного мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страны Запада, отрицающие новую реальность, ожидает «великая расплата», результатом которой станет постзападный многополярный мир, об этом в статье для The National Interest сообщил основатель Глобального института будущего Чандран Наир.

По мнению автора, сейчас формируются «предпосылки для великой расплаты» западных держав.

«Она бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада…», - написал Наир.

Эксперт подчеркнул, что Запад живет в созданном ими пузыре «отрицания реальности».

«С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, …Иначе мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут еще больше», - подытожил Наир.

Как писал сайт KP.RU, 20 сентября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент происходит трансформация мироустройства. По его словам, мир движется к многополярности, а подход к полицентричности в мире расширяется.

13 октября Путин выразил уверенность, что мир становится по-настоящему многополярным, и заметную роль в этом процессе играет Азия.

20 апреля 2023 года российский лидер заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться, и противники этого проиграют. Президент Путин сравнил этот факт с восходом солнца.