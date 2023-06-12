Ким Чен Ын выразил поддержку россиянам и пожелал процветания и победы в День России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами. Об этом сказано в поздравительной телеграмме ко Дню России, направленной Ким Чен Ыном президенту РФ Владимиру Путину.

«Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу», - приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подчеркивалось, что народ Северной Кореи выражает полную поддержку и солидарность народу России.

«Справедливость всегда будет одерживать победу, а российский народ будет и впредь прославлять историю победы», - отметил Ким Чен Ын.

Как писал сайт KP.RU, 12 июня прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын также направлял Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, в которой заявлял о безоговорочной поддержке РФ.

«Российский народ достиг больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и проблемы. Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение», – говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын пожелал российскому народу благополучия, а президенту России здоровья.