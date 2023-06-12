МАГАТЭ: ЗАЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища Фото: REUTERS

Запорожская АЭС (ЗАЭС) по-прежнему продолжает забор воды из Каховского водохранилища, об этом заявило МАГАТЭ.

Отмечалось, что «при текущей высоте водохранилища в районе Запорожской ТЭС водяные насосы продолжают работать».

В организации уточнили, что в настоящее время они не эксплуатируются постоянно, так как и «канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены и имеют достаточные запасы воды для охлаждения в течение нескольких месяцев».

Как писал сайт KP.RU, 7 июня советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что число инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС вырастет в несколько раз.

Он отметил, что Москва собирается принять «исчерпывающие меры» безопасности в ходе предстоящего визита на ЗАЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на фоне ситуации с Каховской гидроэлектростанцией.

6 июня Ренат Карчаа заявил, что обстановка вокруг ЗАЭС и Энергодара оценивается как стабильно напряженная.