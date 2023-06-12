Группировка «Юг» отразила атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении Фото: пресс-служба Росгвардии

Российская группировка отразила атаку противника на Соледаро-Артемовском направлении и сорвала попытку ВСУ провести разведку боем на Лисичанском, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделениями сорвана попытка противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, а также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении», - рассказал Астафьев.

Офицер добавил, что в районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов киевского режима.

Как писал сайт KP.RU, ранее бойцы подразделения украинской армии сообщили, что в ходе попыток контрнаступления они лишились большей части БМП Bradley, находившихся в их распоряжении.

Уточнялось, что из девяти машин были полностью разбиты 6, и всего одна не получила повреждений.

10 июня Минобороны России сообщило, что общие потери украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, 9 танков, 4 из которых Leopard.

Кроме того, российские войска уничтожили 11 боевых машин пехоты, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронемашин, 6 автомобилей и французскую САУ Cezar.