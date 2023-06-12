GT: Запад обеспокоен полным провалом контрнаступления ВСУ Фото: Александр КОЦ

Запад обеспокоен отсутствием каких-либо значительных признаков эффективности в действиях ВСУ, которые не оправдали надежд Запада и его помощь Киеву в ходе конфликта, об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на мнение китайских экспертов.

«Эксперты отмечают, что объявленное Украиной контрнаступление началось на фоне растущего беспокойства среди западных стран, особенно в США, поскольку украинская сторона демонстрирует мало признаков победы на поле боя», - говорится в статье.

Профессор Шэнь И отметил, что США и некоторые европейские страны «срочно нуждаются в прогрессе, чтобы... показать, что их помощь (Киеву – прим.) мудра, правильна и необходима».

Эксперт Цянь Фэн заявил, что современные вооружения, направленные Западом Украине, «не сыграют существенной роли, чтобы изменить ситуацию», поскольку ВСУ «не контролируют воздушное пространство…».

Как писал сайт KP.RU, 9 июня президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны ВСУ.

Он отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

Также президент России подчеркнул, что за последние несколько дней у армии Киева наблюдаются значительные потери, превышающие «классический показатель».

Напомним, 5 июня военкор KP.RU Александр Коц заявил, что контрнаступление уже идет.

Коц отмечал, что самые активные сейчас - два участка, на Южно-Донецком направлении. Все ждали, что противник пойдет в Запорожье на Мелитополь, но пока их основные усилия сосредоточены на Угледарском направлении.