Мэр Моргун: Мариуполь восстановят в течение трех лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мариуполь будет полностью восстановлен в течение ближайших трех лет. Ремонтно-восстановительные и строительные работы идут на 1,8 тысячи объектов. Об этом сообщил в беседе с ТАСС глава города Олег Моргун.

— Этот год будет ударный. Я думаю, что в течение трех лет мы закроем тему восстановления города, — заявил Моргун.

Он также подчеркнул, что в федеральной программе по восстановлению города задействованы 16 регионов Российской Федерации, а строительные работы ведут более 25 тысяч рабочих, среди которых есть и местные жители, и мастера из других регионов страны.

Сейчас работы ведутся в жилых домах, объектах социальной и коммунальной инфраструктуры.

Ранее KP.RU рассказывал, что специалисты из Подмосковья завершают восстановление школы на 960 учеников в Мариуполе. Сейчас мастера находятся на финальной стадии восстановления и ведут работы на территории, прилегающей к образовательному учреждению.