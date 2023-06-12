WSJ: северокорейские хакеры за пять лет украли 3 млрд долларов на ракетную программу Фото: REUTERS

За пять лет северокорейские хакеры за счет криптоатак смогли украсть свыше трех миллиардов долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на блокчейн-аналитиков Chainalysis.

Как передает издание, примерно половина из украденных средств была направлена на финансирование ракетной программы КНДР.

Отмечается, что «настоящий всплеск» хакерских атак был отмечен в 2022 году и направлен против центральной криптоинфраструктуры во всем миру, где хранятся большие средства, в том числе разработчика блокчейн-игр Sky Mavis. Как уточняется, у Sky Mavis было украдено свыше 600 млн долларов, а украли средства, связавшись с одним из сотрудников компании, который искал работу, через LinkedIn.

Напомним, в 2021 году власти Южной Кореи заявил, что хакеры из КНДР пытались завладеть южнокорейские технологии изготовления вакцин от коронавируса, попытавшись завладеть информацией Pfizer.