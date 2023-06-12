Памятник Сталину в Грузии обезглавили неизвестные Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестные повредили памятник Иосифу Сталину, который был установлен в прошлом году жителями села Вариани, расположенного в Горийском муниципалитете региона Шида Картли. Об этом пишет местный портал «Шида Картли».

На опубликованных порталом фото можно увидеть, что памятник, который представляет стоящего в полный рост Иосифа Сталина, был обезглавлен.

Министерство внутренних дел Грузии на данный момент не прокомментировало ситуацию.

Памятник установили в феврале 2022 года жители села Вариани, который находится в 13 км от города Гори, где родился Иосиф Сталин. Жители сообщали журналистам, что они самостоятельно установили монумент, поскольку многие в Вариани уважают Иосифа Сталина.

Напомним, ранее родственника Иосифа Сталина, ветерана Великой отечественной войны Леонида Аллилуева, ограбили мошенники. При этом, по его словам, покушений на его сбережения было два.