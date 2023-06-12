Российские войска нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в понедельник, 12 июня. заявило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, которые были направлены на места дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где подчеркивается, что цель удара была достигнута, а назначенные объекты были поражены.

Напомним, 4 июня 2023 года российские войска ударом тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских войск, который располагался около Гуляйполя.