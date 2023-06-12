Лидер Little Big Прусикин* вынужден наряжаться в США в женские платья ради денег Фото: Иван МАКЕЕВ

Фронтмен российской группы Little Big Илья Прусикин*, который сбежал в США после начала спецоперации РФ на Украине, был замечен очевидцами в одном из небольших американских клубов, прыгающим по сцене в женском платье. Видео быстро разлетелось по социальным сетям.

На записи хорошо видно, как Прусикин прыгает по небольшой сцене, одетый в чёрно-белое женское платье с рюшками. Аудитория, ради которой это делается, не превышает 100-150 человек - клуб маленький, помещение тесное, хоть и полностью забитое слушателями.

Напомним, что некогда очень популярная группа Little Big даже должна была выступать на Евровидении, представляя на конкурсе Россию. Однако с началом СВО лидер группы Прусикин*, вместе с Софьей Таюрской, сбежал из России в Америку, после чего группа фактически распалась, так как в ней остались только два человека.

Ранее KP.RU сообщил о том, что сбежавший в США Прусикин* начал жаловаться на отсутствие денег.

* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента