Иван Охлобыстин рассказал о желании Михаила Ефремова отправиться в зону СВО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, хотел отправиться в зону специальной военной операции, но его не взяли. Об этом рассказал его коллега Иван Охлобыстин.

«Он хотел, его не взяли. Он больной, пожилой человек», - сообщил Охлобыстин в интервью на YouTube-канале Metametrica.

Актер также сделал предположение, что в текущей ситуации судьба Ефремова могла сложиться иначе.

«Господь отвел. А то ляпнул бы уже в самом начале что-нибудь и сел бы на двадцать лет… А сейчас вот он был не против пойти служить на СВО», - пояснил свою позицию Охлобыстин.

Он также выразил надежду на то, что после того, как Ефремов отбудет наказание, у него будут силы на то, чтобы вернуться на сцену и начать ставить спектакли.

«Он реально гениальный актер и режиссер. Он действительно очень хороший человек, но вот так бывает», - отметил Охлобыстин.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал через двойную сплошную джип артиста. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков.

В сентябре того же года артиста признали виновным и отправили в колонию общего режима на восемь лет.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что за время содержания в колонии Ефремов заметно похудел, а также выступил в поддержку проведения специальной военной операции.