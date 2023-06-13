В 11 регионах России ожидаются июньские заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 12 июня, рассказал, что в 11 регионах России в ближайшие две ночи ожидаются заморозки. Причем, в ряде областей холод сменит 40-градусную жару.

«13 и 14 июня прогнозируются заморозки в тех регионах, где почти 15 дней была жара до 35-40 градусов - Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Температура там будет понижаться до -2 градусов», - цитирует Вильфанда ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра назвал это «мощным вторжением холода».

Кроме того, заморозки придут и в Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, а также Тюменскую области. Они также ожидаются в Татарстане, Башкортостане, Пермском крае и Иркутской области.

Ранее в Московской области в ночь на понедельник, 12 июня, зафиксировали июньские заморозки. Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что холоднее всего было в Черустях – +0,1 градуса.

Метеоролог добавил, что ночь оказалась холодной и ряде других регионов России, а в башкирском городе Янаул воздух остыл до -1,9 градусов.