Глава Минпромторга Мантуров: российская косметика не хуже западной Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские бренды, производящие косметику и парфюмерию, не уступают по качеству западным. Всего же в стране сейчас работает свыше 600 подобных фирм. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью для РИА Новости.

— Продукция отечественных производителей не уступает западной по качеству и активно реализуется внутри страны и за рубежом. За прошедший год наши компании успешно перестроились на новые схемы работы, подключили российских производителей сырья и упаковки, инвестировали дополнительные средства в разработку инновационных продуктов, — подчеркнул Мантуров.

Он также добавил, что на многих производствах есть свободные мощности, которые могут позволить увеличить объемы выпускаемой продукции. Именно поэтому у России есть большой потенциал в импортозамещении косметики и парфюмерии.

Денис Мантуров также подчеркнул, что еще в мае был утвержден отраслевой план, который будет способствует импортозамещению в этих сферах, а горизонт планирования намечен до 2026 года. Некоторые из мероприятий, отмеченных документально, позволят кратно увеличить объем потребления российской продукции.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что проверки бизнеса в России достигли исторического минимума. Он добавил, что в последние годы значительно увеличилось число малого и среднего бизнеса.