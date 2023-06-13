Breaking Defence: Дания планирует купить подлодки для слежки за кораблями РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Дании рассматривают возможность потратить часть своего бюджета на закупку новых подводных лодок, которые будут использоваться для наблюдения за российскими кораблями в Балтийском море. Об этом сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на председателя комитета парламента страны по внешней политике Микаэля Острупа Йенсена.

«Все корабли ВМФ России должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда, и поэтому нам надо усилить нашу оборону», - заявил Йенсен.

Напомним, что Дания лишилась всего своего флота подводных лодок ещё в 2004 году, поэтому теперь, когда европейцам понадобилась слежка за Россией, они размышляют о целесообразности закупки нового флота.

Ранее KP.RU сообщал о том, что это далеко не первый случай, когда Дания реализует разные шпионские программы. Например, в 2019 году датчане закупили гидролокаторы на 190 млн долларов, чтобы следить за российскими кораблями.