Индия эвакуирует жителей штата Гуджарат из-за приближения мощного циклона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

13 июня 2023 года в Индии началась срочная эвакуация жителей побережья штата Гуджарат, в связи с приближающимся мощнейшим циклоном «Бипарджой». В настоящее время из прибрежных районов эвакуированы более восьми тысяч жителей, о чём сообщили местные власти.

«Начали эвакуацию людей из деревень в пределах 10 км от побережья в округе Кач и района Саураштра в штате Гуджарат. К настоящему времени 8 тыс. человек были эвакуированы и перемещены в более безопасные места», - говорит в эфире индийских телеканалов министр здравоохранения Мансукх Мандавия.

Эвакуация продолжается, местным властям необходимо вывезти всех жителей побережья до четверга, так как циклон должен ударить по Индии именно 15 июня. По оценкам индийской метеорологической службы, скорость ветра во время налёта циклона на побережье будет составлять до 150 километров в час, то есть более 41 метра в секунду.

Сейчас циклон «Бипарджой» находится примерно в 690 километрах к западу от Гоа, 640 километрах к западу-юго-западу от Мумбаи и 950 километрах к югу от Карачи.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 9 июня мощный ураган обрушился на Тольятти и Самару.