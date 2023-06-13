Диетолог назвал пользу майонеза Фото: Shutterstock

Диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с «Газета.Ru» назвал майонез хорошей рецептуры полезным для здоровья продуктом, указав на то, что, несмотря на высокую жирность, данный продукт делается на основе растительных масел, помогающих функционировать всем системам организма.

По его словам, главное, что полезно в майонезе - холестерин, который содержится в продукте из-за яичных желтков. Как отметил Кабанов, холестерин необходим для хорошей работы клеток. «Он обеспечивает прочность клеточных мембран – помогает строить клетки», - заявил специалист.

Эксперт также сообщил, что холестерин помогает производить полезные вещества, такие как витамин D, а также женские и мужские половые гормоны. «Низкий же уровень холестерина может привести к нарушению работы нервной системы, хрупкости костей и нарушению минерального обмена, депрессии», - предупредил он, рекомендуя съедать 2-3 ложки майонеза в день.

Тем временем врач-терапевт Лариса Алексеева предупредила, что майонез может усилить симптомы аллергии в ее период. Как сообщал ОТР, эксперт также назвала такие продукты как картофель, баклажаны, мед.

Врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что регулярное употребление промышленного майонеза может привести к зависимости. Как писал Life.ru, специалист посоветовала делать такую заправку самостоятельно в домашних условиях.