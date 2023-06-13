Названо условие вступления Швеции в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политический аналитик Александр Асафов в беседе с Lenta.ru предположил, что вступление Швеции в Североатлантический альянс может стать вопросом политического торга, отметив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, выдвигает ряд условий для одобрения заявки, в том числе речь идет об экономических выгодах для Анкары.

«Вопрос в том, что именно попросил Эрдоган у своих собеседников. Вероятнее всего, сейчас идут самые напряженные переговоры по вступлению Швеции в НАТО, потому что для альянса принципиально провести данное решение, а для Эрдогана это переговорная позиция», - заявил аналитик.

По его словам, на данный момент предугадать, какое решение примет Анкара, невозможно. Как он считает, все будет зависеть от того, удастся ли НАТО договориться с турецким лидером.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила обязательства перед Анкарой в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в альянс. Как сообщал телеканал «360», генсек альянса отметил, что были предприняты конкретные шаги и изменены законы.

Как писал RT, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон рассчитывают, что Швеция завершит формальный процесс вступления до предстоящего в июле саммита НАТО.