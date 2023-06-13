Путин: цели СВО корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом не меняются

Владимир Путин рассказал о целях СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сообщил, что цели специальной военной операции (СВО) корректируются в зависимости от текущей ситуации, однако в целом они остаются прежними.

Путин также уточнил, что цели СВО носят фундаментальный характер. “Ничего менять мы не будем”, - сказал глава государства.

Президент РФ добавил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.

Напомним, во вторник, 13 июня, Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами. На встрече также присутствуют военкоры “Комсомольской правды” Дмитрий Стешин и Александр Коц.