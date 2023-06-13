Хирург Азаров сообщил, что у братьев и сестер картина заболеваний сердца одинакова Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заведующий отделом эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма Московского областного научно-клинического института им М.Ф. Владимирского Алексей Азаров в беседе «Газета.Ru» рассказал, что у братьев и сестер клиническая картина заболеваний сосудов сердца схожа.

Как уточнил специалист, многие исследования подтверждают фактор генетической предрасположенности. По его словам, в случае, когда в анамнезе кто-то из родителей имел инфаркт или инсульт, риски возникновения становятся выше, но дело также касается братьев и сестер.

«Никто никогда не спрашивает: «А у брата был инфаркт?». Считалось, что в этом нет смысла, однако мы с командой специалистов Сеченовского университета продемонстрировали обратное», - заявил эксперт, указав не только на схожую картину заболеваний сердца, но и схожую коронарную анатомию, «вплоть до локализации инфаркта».

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал малоизвестный симптом приближающегося инфаркта. Как писал Life.ru, эксперт прежде всего упомянул неспособность человека одновременно поднять обе руки над головой.

Как сообщал «Пятый канал», терапевт Максим Маскин предупредил, что внезапная остановка сердца чаще всего происходит из-за желудочковых нарушений ритма.