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НовостиЭкономика13 июня 2023 14:20

Аналитик Бахтин заявил, что пик ослабления рубля ожидается на текущей неделе

Эксперт назвал условные границы курса
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Аналитик Бахтин заявил, что пик ослабления рубля ожидается на текущей неделе

Аналитик Бахтин заявил, что пик ослабления рубля ожидается на текущей неделе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с РИАМО заявил, что с технической точки зрения российская валюта к пику ослабления, назвав условными границами 83,5 рублей за доллар и 90,5 рублей за евро

Специалист заявил, что краткосрочно данные уровни могут быть протестированы, поскольку цены на нефть снова откатились к 70 долларам за баррель. При этом, по данным FedWatch Tool, ФРС сохранит процентные ставки без изменений с вероятностью примерно 75%, из-за чего доллар может продолжить отступать от локальных вершин,

«Таким образом, в базовом сценарии на текущей неделе мы ждем достижения пика ослабления российской валюты и ее разворот с умеренным движением к 81-82 за доллар и 87-88 за евро», - отмечает эксперт.

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Вячеслав Антонов заявил, что в июне этого года на курс рубля будут зависеть в основном от мировых цен на нефть, однако, как сообщал «360», эксперт отметил о возможное повышение ключевой ставки.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, комментируя в беседе с RT рост евро до 90 рублей, заявил о совокупности факторов, в том числе сокращение экспортных потоков и активное восстановление импорта.