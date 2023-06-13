Аналитик Бахтин заявил, что пик ослабления рубля ожидается на текущей неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с РИАМО заявил, что с технической точки зрения российская валюта к пику ослабления, назвав условными границами 83,5 рублей за доллар и 90,5 рублей за евро

Специалист заявил, что краткосрочно данные уровни могут быть протестированы, поскольку цены на нефть снова откатились к 70 долларам за баррель. При этом, по данным FedWatch Tool, ФРС сохранит процентные ставки без изменений с вероятностью примерно 75%, из-за чего доллар может продолжить отступать от локальных вершин,

«Таким образом, в базовом сценарии на текущей неделе мы ждем достижения пика ослабления российской валюты и ее разворот с умеренным движением к 81-82 за доллар и 87-88 за евро», - отмечает эксперт.

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Вячеслав Антонов заявил, что в июне этого года на курс рубля будут зависеть в основном от мировых цен на нефть, однако, как сообщал «360», эксперт отметил о возможное повышение ключевой ставки.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, комментируя в беседе с RT рост евро до 90 рублей, заявил о совокупности факторов, в том числе сокращение экспортных потоков и активное восстановление импорта.