Владимир Путин отреагировал на атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сообщил, что Россия не была заинтересована в подрыве плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из-за тяжелых последствий для новых регионов страны. За катастрофу ответственна Украина.

Российский лидер также отметил, что подрыв Каховской ГЭС сорвала украинское контрнаступление. "Почему к сожалению? Лучше бы они наступали, чем эта катастрофа", - сказал Путин.

Путин заявил, что украинская сторона целенаправленно атаковала ГЭС ракетами HIMARS, и делала это многократно.