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НовостиПолитика13 июня 2023 14:27

Путин о подрыве Каховской ГЭС Киевом: лучше б они наступали, а не эта трагедия

Путин заявил, что ВСУ сорвали свое наступление подрывом Каховской ГЭС
Дарья ЧИПУРНАЯ
Владимир Путин отреагировал на атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ

Владимир Путин отреагировал на атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сообщил, что Россия не была заинтересована в подрыве плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из-за тяжелых последствий для новых регионов страны. За катастрофу ответственна Украина.

Российский лидер также отметил, что подрыв Каховской ГЭС сорвала украинское контрнаступление. "Почему к сожалению? Лучше бы они наступали, чем эта катастрофа", - сказал Путин.

Путин заявил, что украинская сторона целенаправленно атаковала ГЭС ракетами HIMARS, и делала это многократно.