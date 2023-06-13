Возрождением пешеходного туризма займется молодежь

В России начали возрождать пешеходный туризм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России начали возрождать пешеходный туризм. Самые живописные маршруты выбрали в ходе голосования, в планах — сделать их еще и максимально доступными и комфортными.

- Чтобы понять, чего не хватает в маршруте, по нему нужно пройтись. Тогда становится очевидным, где можно лавочки поставить, где обеспечить доступ к питьевой воде, а где — организовать место для ночевки. В мае пешеходные походы прошли уже в 13 регионах России, в июне работа в этом направлении началась в Москве и Подмосковье, — рассказал корреспонденту kp.ru советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров.

Изначально турпоходы задумывались как поощрение для активных молодых людей, которые выигрывают разнообразные конкурсы, волонтерят на общественно-значимых мероприятиях и участвуют в олимпиадах. Так была придумана программа «Больше, чем путешествие», которая реализуется при поддержке Росмолодежи, «Движения первых» и различных профильных министерств.

Но в итоге потенциал программы оказался… больше, чем задумывалось изначально, а потому польза от нее будет всем — взрослым, детям, бывалым походникам, начинающим туристам и просто любителям природных красот.

А ЧТО ЕЩЕ

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева анонсировала еще ряд проектов, над которыми сейчас работает ее команда:

- до конца года профильные министерства по делам молодежи появятся не только во всех регионах РФ, но и на новых территориях

- в Запорожье откроют образовательный круглогодичный центр «Маяк», на данный момент разрабатывается его концепт

- 24 июня, в День молодежи, состоится публичная презентация Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Нижнем Новгороде в следующем году, указ о его проведении президент России Владимир Путин подписал в апреле этого года

НА ЗАМЕТКУ

Тем временем уже активно работают следующие важные проекты:

- «Больше, чем работа»: профориентационная программа, которая позволяет участникам стажироваться на крупнейших предприятиях страны — в списках есть «Норникель», «Тольяттикаучук» и др.

- разнообразные программы поддержки молодых предпринимателей - «Бизнес не спит», «Большие гонки», «Битва наставников» и др.

- «Первая помощь» — проект реализуется совместно с «Движением первых» и «Красным крестом» по всей стране, молодежь учат, как оказывать помощь себе и другим в экстремальных ситуациях