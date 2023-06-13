Путин предложил открыть "парк снесенных на Украине памятников" в России

Путин предложил создать в России "парк снесенных на Украине памятников" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил открыть на территории России парк, в котором будут размещены все ранее снесенные на Украине памятники. Об этом российский лидер сообщил на встрече с военкорами 13 июня.

"В Одессе снесли памятник Екатерине II, основательнице города. Ну, мы бы забрали (себе), с удовольствием", - отметил Путин в ходе разговора с корреспондентами.

Путин также высказался об отношении украинцев к основателю страны Владимиру Ленину, которого "сбрасывают с пьедесталов, ставя на его место мерзавца и фашиста Степана Бандеру".

Как ранее писал сайт KP.RU, по всей территории Украины весной 2022 года стали массово сноситься памятники русскому поэту Александру Пушкину. В Запорожской области, напротив, к пушкинским монументам относятся с особой бережностью.