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НовостиПолитика13 июня 2023 14:57

Путин предложил открыть "парк снесенных на Украине памятников" в России

Российский лидер готов забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин предложил создать в России "парк снесенных на Украине памятников"

Путин предложил создать в России "парк снесенных на Украине памятников"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил открыть на территории России парк, в котором будут размещены все ранее снесенные на Украине памятники. Об этом российский лидер сообщил на встрече с военкорами 13 июня.

"В Одессе снесли памятник Екатерине II, основательнице города. Ну, мы бы забрали (себе), с удовольствием", - отметил Путин в ходе разговора с корреспондентами.

Путин также высказался об отношении украинцев к основателю страны Владимиру Ленину, которого "сбрасывают с пьедесталов, ставя на его место мерзавца и фашиста Степана Бандеру".

Как ранее писал сайт KP.RU, по всей территории Украины весной 2022 года стали массово сноситься памятники русскому поэту Александру Пушкину. В Запорожской области, напротив, к пушкинским монументам относятся с особой бережностью.