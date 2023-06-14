Умер американский драматург Кормак Маккарти, автор романа «Старикам тут не место»

В США умер лауреат Пулитцеровской премии драматург и сценарист Маккарти. Фото: кадр из видео.

В США скончался обладатель Пулитцеровской премии писатель, драматург и киносценарист Кормак Маккарти. Об этом пишет во вторник 12 июня издание Deadline со ссылкой на сына Маккарти. Смерть писателя подтвердило и его издательство Alfred A. Knopf.

Сообщается, что драматург скончался «по естественным причинам» в возрасте 89 лет в своем доме в городе Санта-Фе.

Кормак Маккарти был отмечен Пулитцеровской премией в 2007 году за роман «Дорога», написанный в жанре постапокалипсиса. Книга была экранизирована в 2009 году. Фильм «Старикам тут не место», снятый по одноименному роману Маккарти, получил четыре премии «Оскар», а его роман «Кровавый меридиан» в 2006 году занял второе место в списке лучших американских романов за четверть века.

Тем временем легендарный режиссер Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским после анонса нового фильма о Христе.