Экс-глава Сибирского отделения РАН получил условный срок за мошенничество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советский районный суд Новосибирска приговорил бывшего председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева по делу о мошенничестве с незаконной приватизации коттеджа. Обвиняемый был приговорен к четырем годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 500 тысяч рублей.

По версии следствия, Асеев убедил членов Президиума СО РАН в том, что коттедж этот он планирует использовать только в качестве приема иностранных гостей, заявив, что приватизировать его не собирается. За счет средств СО РАН в коттедже был сделан дорогой ремонт.

Оформляя договор найма, Асеев внес в документы данные дочери, а позже фиктивно прописал ее в коттедже. Академик направил иск в суд к СО РАН, требуя признать права собственности в порядке приватизации от имени дочери. Ее подпись он подделал.

«В результате противоправных действий Председателя СО РАН было зарегистрировано право собственности его дочери на жилое помещение, общей стоимостью около 46 млн рублей, чем был причинен особо крупный ущерб бюджету Российской Федерации», - сообщает Следственный комитет.