Река Мацеста в Сочи вышла из берегов, затопив улицы

Проливные дожди в Сочи привели к выходу из берегов реки Мацеста, что вызвало подтопление придомовых территорий и цокольных помещений зданий. Об этом в среду, 14 июня, сообщил оперштаб Кубани.

«Из-за сильных дождей в Сочи вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. Произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах. Данные уточняются», - сказано в заявлении оперштаба.

Мэр Сочи предупредил, что пляжные территории в городе будут временно закрыты, пока не восстановится хорошая погода, а на данный момент купание будет запрещено.

Как сообщается, спецслужбы включили сиренно-речевые установки для жителей, дома которых находятся недалеко от реки. На место подтопление выехали службы реагирования. Сообщается также, что из-за проливного ливня и бурлящих потоков воды были повреждены сети газопровода. На данный момент на местах работают аварийные бригады.

Как писал KUBAN.KP.RU, штормовое предупреждение на курорте до сих пор действует. По прогнозам синоптиков, до конца 14 июня в Сочи будет идти сильный ливень с грозой и градом. Уровень воды в реках может продолжить подниматься. Кроме этого, возрастает риск схода селевых потоков.