ВСУ обстреляли жилой дом в Новой Каховке

ВСУ обстреляли Новую Каховку, выпустив 26 снарядов Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины в ночь на 14 июня обстреляли Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области. Один из прилётов пришелся на жилой дом, из-за чего пострадал один человек, сообщают местные власти.

"Ранним утром сегодня, 14 июня, жилые кварталы Новой Каховки вновь обстреляла артиллерия укронацистов. В результате прилета в жилой дом по улице Букина, 30 есть пострадавший. Скорая помощь выехала для оказания помощи", - сообщает городская администрация.

Помимо того, из-за обстрела пострадала подача электроснабжения в Плодовом. Аварийная служба работает над устранением повреждений.

Между тем, российские военные уничтожили позиции украинской артиллерии, которая вела обстрел населенных пунктов в Белгородской области. Сообщается, что были задействованы расчеты "Мста-Б"и Д-30.

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