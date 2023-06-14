Названы самые популярные подержанные машины с начала 2023 года Фото: Александр ГЛУЗ

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в России по итогам января-мая 2023 года. Возглавил рейтинг самых востребованных автомобилей в возрасте 3-5 лет отечественное авто.

Самые популярные подержанные машины:

Lada Granta - 633 тыс.руб.,

Toyota Camry - 2,5 млн руб.,

Lada Vesta 921 тыс. руб.

В десятку наиболее востребованных также вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Optima, Hyundai Creta, Lada Largus и Hyundai Santa Fe.

На авто с пробегом с начала года пришлось 15% от общего количества продаж. Средняя цена сделки – 1,9 млн рублей. Таковы данные исследования классифайда «Авито Авто», на которые ссылается «Газете.Ru».

Российский рынок автомобилей может достигнуть максимального показателя в размере 875 тыс. машин к концу текущего года. Эксперты предполагают, что рынок автомобилей в 2023 году может увеличиться на 30% по сравнению с 2022-м, пишет газета "Известия".

Спрос на новые легковые автомобили в России в мае 2023 года вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В общей сложности в стране за месяц было продано более 72,2 тыс. новых машин. Лидером остаётся отечественный бренд Lada с долей рынка свыше 30%. Как полагают эксперты, говорить о восстановлении рынка пока рано, но сохраняющийся на протяжении нескольких месяцев рост продаж на фоне отложенного спроса даёт основания для оптимизма, передает Rt.

Адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов рассказал, на что следует обратить внимание при покупке и продаже автомобиля. Перед покупкой важно проверить наличие ограничений, препятствующих регистрационным действиям, нахождение машины в розыске, наличие обременений залогом, а также находится ли авто в совместной собственности супругов, передает ФАН.