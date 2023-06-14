Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Каире в среду, 14 июня 2023 года, сообщил о том, что Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

"Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, поскольку одним из начинаний, которым занимается на данный момент БРИКС, является максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует", - отметил дипломат Георгий Борисенко в интервью агентству.

Также по словам посла, сейчас Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией.

"На данный момент идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях", - отметил дипломат.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон обратился с просьбой к президенту ЮАР Сирилу Рамафозе разрешить политику поприсутствовать на саммите БРИКС, запланированном на август 2023 года.