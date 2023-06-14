Школьница умерла в Екатеринбурге после употребления пива и антидепрессантов Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Екатеринбурге скончалась 14-летняя школьница после употребления крепкого пива и антидепрессантов. Об этом в среду, 14 июня, «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах.

Как сообщается, школьница умерла в Орджоникидзевском районе, хотя сама девочка проживала в Кировском районе.

По предварительным данным, школьница приехала в гости к другу, где подростки выпили примерно литр пива, после чего 14-летняя девочка уснула. Позже ее друг заметил, что она хрипит, и вызвал скорую помощь. Прибывшая бригада медиков смогла только констатировать смерть девочки.

В Следственном управление СКР по Свердловской области пока воздержались от комментариев.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о «московском отравителе», который подмешивал своим жертвам таблетки для психически больных. Как сообщалось, от его рук умерли 37 человек.