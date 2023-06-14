Московский суд отказал Земфире* в снятии статуса иноагента Фото: Елена БОДУЭН

Певица Земфира Рамазанова* направила иск в Замоскворецкий суд Москвы, с требованием снять с неё статус иностранного агента. Судья в запросе отказала, оставив ранее принятое решение без изменений. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Исковые требования оставить без удовлетворения», - вынесла вердикт судья Наталья Хайретдинова.

По словам адвоката Земфиры* Александра Передрука, статус иноагента «носит дискриминационный характер» для его клиентки и нарушает её право на свободу выражения собственного мнения. Передрук также заявляет, что Земфира* никогда не находилась под иностранным влиянием, и не осуществляла политической деятельности.

В Минюсте же ответили, что статус иноагента никак не ограничивает концертную деятельность певицы, и был присвоен ей за распространение негативного мнения о спецоперации на Украине и получение финансирования из зарубежных источников.

Ранее KP.RU сообщил о том, что у Земфиры* обнаружилось гражданство Франции.

* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента