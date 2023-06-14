Кадыров заявил, что не может выйти на связь с Делимхановым

Фото: Татьяна Барыбина/пресс-служба губернатора Ставропольского края/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы Адам Делимханов после сообщений о том, что его ранили в зоне спецоперации, не выходит на связь.

“Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит”, — заявил Кадыров у себя в телеграм-канале.

Напомним, ранее телеканал "Звезда", ссылаясь на пресс-службу Госдумы РФ, сообщил, что Адам Делимханов получил ранение в зоне спецоперации на Украине, но жив.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову еще в апреле 2022 года. Его наградили за мужество и героизм, проявленный в ходе спецоперации на Украине.