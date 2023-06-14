В стратегии нацбезопасности ФРГ Россия названа самой большой угрозой для мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство ФРГ представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные принципы, а также меры противодействия потенциальным внешним угрозам для Германии и Североатлантического альянса на ближайшие годы.

Россия названа крупнейшей угрозой мира, а также для безопасности в евроатлантическом регионе. «Сегодняшняя Россия представляет собой в обозримом будущем самую большую угрозу для мира и безопасности в евроатлантическом регионе», - сказано в стратегии национальной безопасности ФРГ.

Как уточняется в документе немецкого правительства, основным фактором для разработки стратегии были изменения на международной арене, которые вызваны проведением специальной военной операции России на Украине.

В стратегии немецкие власти выступили за повышение расходов на военную сферу до 2% ВВП за несколько лет, отметив приверженность ФРГ Европейскому союзу и НАТО. Кроме того, отмечается стремление укрепить безопасность в киберпространстве, а также защиту объектов инфраструктуры и технологий.